Алимов: ООН лишает себя возможности быть участником процесса украинского кризиса Алимов: ООН сама лишает себя возможности выступить посредником по Украине

Москва25 июн Вести.ООН самостоятельно лишает себя возможности выступать авторитетным участником процессов, связанных с урегулированием украинского кризиса. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов.

Он вспомнил поведение членов ООН во время обсуждения трагедии в Старобельске. По его мнению, ничего хорошего от Совета Безопасности международной организации в отношении России не наблюдается, а их позиция "однобокая и русофобская".

Фактически, и генсекретарь, и его подчиненные, сами себя лишают какой-то возможности выступать авторитетным, если не посредником, упаси Боже, с таким подходом, то по крайней мере участником процессов, связанных с урегулированием на Украине. На межправительственных площадках также происходит бесконечно нагнетаемая Украиной и ее спонсорами, и ее, собственно, кукловодами, истерия. Двойные стандарты, ну, они везде, мы сами это знаем. Как истерически они клекушествуют, когда есть необходимость обвинить в чем-то Россию. И как моментально иезуитски прячутся они за некой процедурой, когда речь идет об атаках против наших соцобъектов, против наших граждан рассказал он

Ночью 22 мая украинские беспилотники атаковали административные здания и общежитие колледжа Луганского педуниверситета. В момент атаки в здании находились 86 учащихся и один работник. В результате пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову давал комментарий по заседанию совета безопасности ООН по вопросу трагедии в Старобельске. Страны-участницы заседания не только не проявили сочувствия, но и не осудили поведение Украины.