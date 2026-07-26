Мирошник уличил ООН в циничном подходе к удару ВСУ по Старобельску Мирошник: комиссара ООН не возмутила информация о погибших детях в Старобельске

Москва26 июл Вести.Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ведет себя цинично по отношению к ситуации с ударом ВСУ по колледжу в Старобельске. Об этом в эфире "Соловьёв Live" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает ИС "Вести".

Российский дипломат отметил, что Фолькера Тюрка беспокоил только ответ России, нанесенный по украинским военным объектам.

Когда к нему обратились и направили массив данных, расшифровок и показаний по Старобельску, то его возмутил не удар по студенческому городку. Его очень обеспокоил российский ответ, то есть нанесенные удары по военным формированиям, виновным в организации теракта. Почувствуйте разницу, цинизм подхода: дети, погибшие в Старобельске, его не волновали отметил Родион Мирошник

В ночь на 22 мая в общежитии педагогического колледжа в Старобельске находились 86 студентов. Украинские беспилотники нанесли удары по зданию колледжа и общежитию несколькими волнами. В результате атаки погиб 21 студент, еще более 40 человек получили травмы.