Мирошник: делегация МККК выразила соболезнования после посещения Старобельска Мирошник: МККК выразил соболезнования после визита в Старобельск

Москва2 июн Вести.Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) посетила Старобельск в Луганской Народной Республике (ЛНР) и выразила соболезнования в связи с ударом боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью ТАСС.

В доклады МККК должны войти выводы членов делегации, отметил Мирошник.

МККК отреагировал соболезнованиями и констатацией трагедии приводит ТАСС слова Мирошника

Посол подчеркнул, что делегация МККК получила доступ ко всем деталям трагедии и пообщалась с пострадавшими от удара ВСУ студентами.

Делегаты МКК по их просьбе совместно с луганским Красным Крестом получили доступ ко всем интересующим их деталям, связанным с жутким преступлением, совершенным Киевом в Старобельске в виде удара по образовательному учреждению, который повлек за собой гибель 21 студента, пострадали более 40 детей подчеркнул Мирошник

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что боевики ВСУ знали, что колледж в Старобельске является гражданским объектом, где находятся только молодые люди и дети.