Родители погибшего в ЛНР ребенка отказались общаться с представителями МККК РИА Новости: родители погибшего в ЛНР студента отказались общаться с МККК

Москва2 июн Вести.Родители, пришедшие почтить память погибшего от удара украинских боевиков по колледжу в Старобельске ребенка, отказались разговаривать с делегацией Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

В публикации агентства отмечается, что представители гуманитарной организации пытались заговорить с ними, однако родители не были настроены на общение.

Родители, которые пришли, были все в слезах, они просто не захотели разговаривать. И мне кажется, это абсолютно нормально, потому что родители, которые потеряли самое главное в жизни, они уже не хотят ничего объяснять сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, прибывший на место удара ВСУ по колледжу совместно с представителями МККК

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что боевики Вооруженных сил Украины прекрасно знали, что колледж в Старобельске – гражданский объект, где находятся только дети и молодые люди. Он подчеркнул, что о намеренном характере удара свидетельствует анализ беспилотников ВСУ – их технических характеристик и систем связи.