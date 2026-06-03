Мирошник: МИД РФ ожидает, что МККК включит данные по Старобельску в свои доклады

Мирошник: МИД РФ надеется, что МККК сделает исчерпывающий доклад по Старобельску Мирошник: МИД РФ ожидает, что МККК включит данные по Старобельску в свои доклады

Москва3 июн Вести.Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило надежду, что что после визита делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Старобельск Луганской Народной Республики организация включит исчерпывающие данные о трагедии в свои доклады. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Ранее Мирошник сообщал, что делегация МККК совместно с луганским Красным Крестом посетила место трагедии в Старобельске и получила доступ ко всем деталям трагедии. Они также выразили соболезнования в связи с ударом боевиков Вооруженных сил Украины по колледжу.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что боевики ВСУ знали, что колледж в Старобельске является гражданским объектом, где находятся только молодые люди и дети.