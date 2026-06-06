Замглавы МИД РФ Алимов передал ООН доказательства преступления ВСУ в ЛНР МИД РФ передал директору ИЦ ООН доказательства теракта ВСУ в Старобельске

Москва6 июн Вести.Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки ВСУ в Старобельске. Об этом сообщили в МИД РФ.

Кроме того, представитель ООН лично по видеосвязи поговорил с очевидцами трагедии, получил информацию о произошедшем и задал пострадавшим вопросы.

В ходе беседы российская сторона представила фото- и видеоматериалы с места атаки на педагогический колледж в Старобельске 22 мая, подтверждающие причастность к ней ВСУ, а также фотографии погибших студентов говорится в заявлении пресс-службы

К Кузнецову обратились с просьбой передать полученные материалы в штаб-квартиру ООН, где, после расследования, Москва ожидает четкого публичного осуждения действий киевского режима.

Директор Информцентра заверил, что все материалы будут незамедлительно доведены до адресатов добавили в МИД

22 мая киевский режим ударил по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Здание общежития, где проживали студенты, обрушилось со второго по пятый этаж, погиб 21 человек.

2 июня ВС РФ нанесли массированный удар по украинским объектам в ответ на преступления ВСУ.