В МИД РФ назвали несостоятельными слова ООН о верификации атаки на Старобельск

В МИД РФ прокомментировали слова ООН о верификации атаки на Старобельск В МИД РФ назвали несостоятельными слова ООН о верификации атаки на Старобельск

Москва6 июн Вести.Утверждения секретариата Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке о невозможности верификации атаки Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске в ЛНР являются несостоятельными. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

По информации ведомства, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов 6 июня провел встречу с директором Информационного центра всемирной организации в Москве Владимиром Кузнецовым.

Алимов подчеркнул, что утверждения секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в связи с отсутствием доступа к месту инцидента несостоятельны говорится в сообщении

Как отметил дипломат, российская сторона готова обеспечить приезд делегации ООН на место трагедии в Старобельске по аналогии с посещением города делегацией Международного комитета Красного Креста.

Алимов также попросил Кузнецова передать материалы по трагедии генеральному секретарю ООН и спецпредставителю по детям.

В ночь на 22 мая киевский режим нанес удар по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате погиб 21 человек.