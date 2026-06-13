МИД РФ: Киев ответит за теракт в Старобельске, у преступления нет срока давности

МИД РФ заявил о разоблачении попыток Запада оправдать удар ВСУ по Старобельску МИД РФ: Киев ответит за теракт в Старобельске, у преступления нет срока давности

Москва13 июн Вести.Киевский режим не сможет избежать ответственности за теракт в Старобельском колледже в ЛНР, несмотря на попытки Запада обелить его. Об этом говорится в Telegram-канале МИД России.

В российском ведомстве подчеркнули, что циничные попытки западных кураторов Киева и иностранных СМИ оправдать Киев или заставить сомневаться в факте атаки по колледжу были разоблачены неопровержимыми фактами. 24 мая, через два дня после инцидента, по завершении поисково-спасательной операции, Россия организовала пресс-тур в Старобельск и Луганск для журналистов из более чем 19 стран, отметили в МИД.

Киевский режим несет полную ответственность за кровавый теракт в Старобельске. Это преступление не имеет срока давности подчеркивается в сообщении ведомства

В субботу, 13 июня, место удара украинских БПЛА по колледжу посетил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он отметил, что атака украинских боевиков не мог быть случайностью. Экс-разведчик обратил внимание на средства визуального подтверждения у дронов, что указывает на выбор гражданского объекта в качестве цели.