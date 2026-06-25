Замглавы МИД Алимов: членам СБ ООН не стыдно за слова о теракте в Старобельске

В МИД РФ напомнили о "чудовищной реакции" дипломатов ООН на Старобельск Замглавы МИД Алимов: членам СБ ООН не стыдно за слова о теракте в Старобельске

Москва25 июн Вести.Реакция некоторых представителей Совбеза ООН на трагедию в Старобельске, где киевский режим атаковал общежитие и учебный корпус педагогического колледжа, была чудовищной. Об этом ИС "Вести" заявил замминистра иностранных дел Александр Алимов.

Мы все недавно были свидетелями чудовищной ... реакции некоторых членов Совета Безопасности ООН на заседании, реакции на атаку на колледж в Старобельске, когда погибли молодые ребята, девчонки. Оценки этим заявлениям давались и официальным представителем МИД. Это не поддается никакому объяснению отметил он

Алимов напомнил, что постпред РФ в ООН попытался вразумить иностранных представителей, продемонстрировавших циничное поведение.

Наш постпред Василий Небензя как-то обреченно их спросил: "А вам не стыдно за то, что вы говорите?" В ответ мы услышали: "Не стыдно". Это возвращаясь к вопросу, какой диалог, насколько легко с этими людьми там работать и какой диалог с ними можно вести сказал Алимов

Дипломат констатировал, что такой атмосфере в структурах ООН способствует русофобская позиция секретариата организации.

Та позиция, которую занимает секретариат, я бы сказал, однобокая, русофобская, совершенно не нейтральная только способствует такому поведению некоторых оголтелых государств-членов. Это очень прискорбно добавил он

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что управление верховного комиссара ООН по правам человека прислало ответ на обращение российской стороны по теракту в Старобельске