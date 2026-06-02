Москва2 июнВести.Массированный ночной удар по украинским объектам стал ответом за теракт киевского режима в Старобельске, заявило Минобороны России.
В ведомстве подчеркнули, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности.
В ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск Луганской Народной Республики… а также другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный ударговорится в сообщении
Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли удары по пусковым площадкам беспилотников Вооруженных сил Украины, а также местам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.