МО РФ: ночной удар по Украине стал ответом за теракт в Старобельске

Москва2 июн Вести.Массированный ночной удар по украинским объектам стал ответом за теракт киевского режима в Старобельске, заявило Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности.

В ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск Луганской Народной Республики… а также другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар говорится в сообщении

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли удары по пусковым площадкам беспилотников Вооруженных сил Украины, а также местам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.