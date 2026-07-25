Западные журналисты убедились в отсутствии военной базы в Старобельске Лантратова: западные журналисты убедились, что в Старобельске нет военной базы

Москва25 июл Вести.Полсотни иностранных журналистов побывали на месте трагедии в Старобельске и лично убедились, что там нет военной базы. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

В беседе с ТАСС омбудсмен напомнила, что постпред Украины при ООН Андрей Мельник называет гибель студентов при ударе ВСУ по колледжу "инцидентом". Этот нарратив подхватили другие страны, добавив от себя, что в городе якобы расположена военная база.

Спасибо МИД, Минобороны за то, что была организована поездка. 50 журналистов из разных стран – Соединенные Штаты, Великобритания, испанские СМИ, арабские, европейские, китайские, – абсолютно разные средства массовой информации и военкоры, которые прилетели туда. Конечно, журналисты увидели, что никакой военной базы не было добавила она

Лантратова подчеркнула, что журналисты побывали не только в здании разрушенных беспилотником общежития и учебного корпуса, но и "весь радиус прошли", "все вокруг посмотрели" и убедились, что российские власти говорили правду.