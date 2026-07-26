Москва26 июл Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поделилась впечатлениями от поездки иностранных журналистов в Старобельск, где они своими глазами увидели разрушенный украинскими военными педагогический колледж. По словам омбудсмена, репортеры из 19 стран, в том числе западных, не могли сдержать эмоций при виде окровавленных личных вещей студентов, смешанных с обломками беспилотников.

В интервью ТАСС Лантратова рассказала, что на месте трагедии побывали более 50 представителей СМИ.

Первое, что они увидели, – это разрушенный колледж. Мы зашли внутрь, и вот доставали эти окровавленные одеяла, игрушки, конспекты. <...> Просто невозможно это подбросить, понимаете, – фотографии, какие-то личные принадлежности детей, и все это перемешано с обломками БПЛА иностранного происхождения отметила омбудсмен

По ее словам, некоторые журналисты надевали темные очки, чтобы скрыть непроизвольные слезы.

Любой нормальный человек эмоционально спокойным в этот момент не может оставаться. Для меня было важно, когда я видела, как некоторые иностранные журналисты надевали очки, чтобы не показать слезы, которые есть на глазах. Это действительно серьезно подчеркнула Лантратова

Она также опровергла распространявшиеся за рубежом домыслы о том, что на месте колледжа якобы находилась военная база.

Конечно, журналисты увидели, что никакой военной базы не было. Более того, не только в самом здании – весь радиус прошли заявила она

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины нанесли комбинированный удар по зданиям общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета. В пятиэтажном общежитии находились более 80 студентов, 21 из них погиб, свыше 60 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Лантратова отмечала, что направит в ООН данные расследования. В ответ на действия киевского режима 25 мая МИД России объявил о переходе к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.