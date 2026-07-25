Лантратова: ВСУ намеренно били по Старобельску так, чтобы нельзя было спастись

Лантратова: атака ВСУ на колледж в Старобельске не оставляла шансов на спасение Лантратова: ВСУ намеренно били по Старобельску так, чтобы нельзя было спастись

Москва25 июл Вести.Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске была спланирована так, чтобы тем, кто находился внутри, нельзя было спастись. Об этом заявила в беседе с ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Омбудсмен призналась, что для нее эта трагедия очень тяжелая, потому что она лично знала многих подростков, погибших при ударе украинских боевиков. Она охарактеризовала их как удивительно светлых, талантливых детей, в которых было много добра.

Лантратова напомнила, что вражеские беспилотники нанесли удар тремя волнами — с промежутком в 10–15 минут между ними.

Произошла страшная трагедия, когда в колледж, в котором спали дети - 86 человек в возрасте от 14 до 19-20 лет, прилетели дроны. Причем страшно то, что это было три волны дронов с разницей в 10-15 минут. То есть, пока дети выбегали, они били, они били, они били, чтобы невозможно было спастись сказала Лантратова

Омбудсмен отметила, что, по данным главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, спасательная операция продолжалась 45 часов. При этом они были вынуждены прерываться 18 раз из-за новых атак.

Ранее Лантратова рассказала, что спасатели, которые работали на месте трагедии в Старобельске, не могли сдержать слез, потому что слышали крики детей и не имели возможности им помочь.

В ночь на 22 мая в общежитии педагогического колледжа в Старобельске находились 86 студентов. Украинские беспилотники нанесли удары по зданию колледжа и общежитию несколькими волнами. В результате атаки погиб 21 студент, еще более 40 человек получили травмы.