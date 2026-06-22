МИД: РФ ведет "воспитательные беседы" с ООН по Украине, но Москву не слышат

МИД РФ заявил о "воспитательных беседах" с ООН по украинскому вопросу МИД: РФ ведет "воспитательные беседы" с ООН по Украине, но Москву не слышат

Москва22 июн Вести.Россия регулярно проводит с представителями ООН "воспитательные беседы" из-за позиции организации по украинскому кризису, однако пока российскую сторону в секретариате альянса "не хотят слышать". Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

По словам дипломата, взаимодействие Москвы с высокопоставленными представителями ООН в последние годы осложнилось из-за неспособности секретариата сохранять объективность и беспристрастность.

Мы вынуждены регулярно проводить воспитательные беседы с ооновцами, напоминая им о необходимости соблюдать Устав ООН и предусмотренную его статьей 100 обязанность придерживаться беспристрастной линии отметил Логвинов

Он подчеркнул, что представители ООН зачастую транслируют обвинения в адрес России, не проверяя их, при этом игнорируя действия украинской стороны.

В качестве примеров дипломат привел ситуацию в Буче, сообщения о гибели детей в колледже в Старобельске, а также отсутствие реакции ООН на вопросы, связанные с положением Украинской православной церкви и русского языка на Украине.

Логвинов также заявил, что представители ООН с 2014 года избегали прямой критики Киева и не призывали украинские власти к диалогу с Донбассом в рамках резолюции Совета Безопасности ООН 2202.

При этом российская сторона продолжает взаимодействие с международной организацией. По словам дипломата, весной был организован визит специального представителя генсека ООН по детям и вооруженным конфликтам Ванессы Фрезье в Белгородскую область.

Это было столкновение с реальностью, которую в секретариате не вправе не признавать заявил Логвинов, комментируя поездку представителя ООН в приграничный регион

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что "Организации Объединенных Наций известно о нападении ВСУ на автобус с белорусской юношеской футбольной командой".