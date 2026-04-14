Директор департамента МИД РФ Логвинов: у ООН все меньше историй успеха

Москва14 апр Вести.Организация Объединенных Наций (ООН) в последние годы демонстрирует все меньше успешных кейсов решения глобальных проблем, отметил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

На этом фоне множатся случаи, когда всемирная организация не смогла показать свою конструктивную роль, продолжил дипломат.

На практике историй успеха у ООН в последние годы все меньше, а ситуаций, когда она не смогла себя конструктивно проявить, — все больше сказал Логвинов​​​ в интервью РИА Новости

Собеседник агентства добавил, что подобные проблемы наблюдаются в различных регионах мира, включая украинский кризис, эскалацию на Ближнем Востоке, а также конфликты в Африке, Латинской Америке и Азии.

Где-то не хватило ресурсов, где-то — эффективности в реализации мандата. Однако главная проблема связана с нежеланием западников договариваться, находить взаимоприемлемые решения в международных делах пояснил глава профильного департамента МИД

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что некоторые страны хотят искусственно форсировать реформу Совбеза ООН, но Москва и Пекин не допустят, чтобы этот процесс превратился в "опасные игры".