Лавров: смена генсекретаря ООН дает шанс на то, что там наведут порядок

Москва15 мая Вести.Смена генсекретаря ООН дает шанс на то, что в этой организации будет наведен порядок. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС.

Лавров обратил внимание на то, что выборы нового генсекретаря ООН состоятся в нынешнем году.

Его смена открывает реальную возможность для наведения порядка во всемирной организации. Или так - дает не реальную возможность, а какой-то шанс отметил министр иностранных дел, добавив, что "мы прекрасно понимаем реалии"

Сергей Лавров также заявил, что в ключевых международных институтах, включая ООН и Бреттон-Вудскую систему, до сих пор сохраняется доминирование государств так называемого исторического Запада.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отметил, что украинские организации в ООН живут в "оторванной реальности".