МИД РФ: псевдореформы ООН загоняют ее в системный кризис

Москва14 апр Вести.Псевдореформы ООН, которые продвигают отдельные страны и подыгрывающие им " секретариатчики", еще больше загонят организацию в системный кризис. Такое заявление сделал директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Своей позицией он поделился во время выступления в МГИМО на Московской международной модели ООН имени Чуркина, его слова приводит ТАСС.

Для России очевидно, что подобные псевдореформы … не только не приведут к восстановлению центральной координирующей роли ООН в мировых делах, но еще больше загонят всемирную организацию в системный кризис отметил Логвинов

По его мнению, пример такой деструктивной ситуации - принятие резолюции по пересмотру мандатов, которая дает генеральному секретарю больше полномочий, но сами страны ставит в жесткие рамки по подготовке проектов. Логвинов считает, что на самом деле для решения проблемы "кризиса ликвидности" нужно абсолютно другое.

Он добавил, что генсекретарь обязан призывать все страны выплачивать взносы вовремя и полностью, а также принимать меры для отказа от односторонних принудительных действий, препятствующие выполнению обязательств.

Ранее Логвинов заявлял, что России важнее серьезность намерений Украины выполнить договоренности, достигнутые между Москвой и Киевом, чем то, как они будут юридически оформлены.