Москва13 апр Вести.России важнее серьезность намерений Украины выполнить договоренности, достигнутые между Москвой и Киевом, чем то, как они будут юридически оформлены. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

По его словам, которые приводит РИА Новости, резолюции ООН принимаются для того, чтобы придать договоренностям дополнительную международную легитимность.

Для нас важнее не юридическое оформление возможных соглашений, а серьезность намерений участников переговорного процесса соблюдать все их положения сказал Логвинов

Он напомнил, что в истории много случаев, когда договоренности закреплялись Советом Безопасности ООН, однако Запад уклонялся от их исполнения. В пример Логвинов привел Минские соглашения и Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

В то же время в Европе уверены, что соглашение по Украине нельзя заключить без участия европейской стороны. Так, 1 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что, даже если США и Россия о чем-то договорятся, они не смогут это выполнить, если Европа не станет частью этого процесса.