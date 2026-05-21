Москва21 маяВести.Настойчивое навязывание украинской тематики на площадках ООН утомило стран - участниц всемирной организации.

С таким заявлением выступил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Алимов в разговоре с газетой "Известия".

Мы ощущаем усталость государств - членов от назойливо навязанной украинской тематики

подчеркнул замминистра

По его оценке, это наблюдается на площадке Генеральной ассамблеи, в Совете Безопасности и прочих площадках ООН.

Когда туда вбрасывается по любому поводу украинская тематика, это вызывает все большее непонимание

резюмировал Алимов

Ранее сообщалось, что в Киеве обеспокоены тем, что страны Европы устали от украинского конфликта и могут призвать к мирному урегулированию "любой ценой".