Москва21 маяВести.Настойчивое навязывание украинской тематики на площадках ООН утомило стран - участниц всемирной организации.
С таким заявлением выступил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Алимов в разговоре с газетой "Известия".
Мы ощущаем усталость государств - членов от назойливо навязанной украинской тематикиподчеркнул замминистра
По его оценке, это наблюдается на площадке Генеральной ассамблеи, в Совете Безопасности и прочих площадках ООН.
Когда туда вбрасывается по любому поводу украинская тематика, это вызывает все большее непониманиерезюмировал Алимов
Ранее сообщалось, что в Киеве обеспокоены тем, что страны Европы устали от украинского конфликта и могут призвать к мирному урегулированию "любой ценой".