В России рассказали, как ООН избегает осуждения преступлений Киева В МИД РФ рассказали, как СБ ООН уходит от верификации преступлений ВСУ

Москва25 июн Вести.Представители ООН при помощи бюрократических процедур избегают осуждения преступлений киевского режима. О манипуляциях со стороны организации ИС "Вести" рассказал замминистра иностранных дел РФ Александр Алимов.

В частности, пояснил он, для ООН важно, чтобы атаки, о которых заявляет какая-либо из сторон конфликта, были верифицированы. Однако на призыв РФ отреагировать на атаки ВСУ в ООН прибегают к ухищрениям.

Если речь идет об атаках на наши соцобъекты, против наших граждан, то нам сразу говорят: "Эти все сообщения даны по информации российских властей, и это не верифицировано ООН, а чтобы это было верифицировано, то нам нужно официальное присутствие представителей ООН". Мы говорим: "Ну, приезжайте". [И нам отвечают] – "нет, мы через Москву не поедем, мы пойдем через линию фронта". Или просто отказываются сказал дипломат

Кроме того, заметил Алимов, согласно процедурам ВОЗ по верификации атак на медицинские объекты также необходимо, чтобы их засвидетельствовали представители ООН.

Процедура составлена таким образом, что верифицировать могут ООНовцы, присутствующие в Киеве и неправительственные организации, которые зарегистрированы в некой ООНовской системе. Соответственно, ни одна из организаций в ЛНР, в ДНР, в Запорожье, в Херсонской области не работает. То есть ставят очевидные искусственные препоны с тем, чтобы где-то разводить истерику, а где-то прятаться за процедурой сказал дипломат

При этом, добавил представитель МИД России, РФ готова предоставить международным структурам все доказательства по атакам со стороны киевского режима.

Мы работаем, мы готовы использовать все возможные механизмы, чтобы убедить через ваши же собственные инструменты в том, что атака верифицирована. Хотя какие сомнения, кому нужно верифицировать атаку на Старобельск? Сколько журналистов там побывало? Там был и международный Красный Крест отметил Алимов

При этом со стороны России сведения о произошедшем были переданы через представителя страновой команды ООН.

У нас существует небольшое присутствие Организации Объединенных Наций в Москве. Мы вызвали неформального руководителя страновой команды - это штатный сотрудник ООН Владимир Валерьевич Кузнецов - и передали ему все документы. Организовали ему телемост и общение с пострадавшими [в Старобельске], пошли по пути официальной передачи всей информации в секретариат ООН. Будет ли являться это для них фактором верификации события? Пока мы не знаем, посмотрим. Но руки мы не опускаем, работу продолжаем добавил он

Ранее в МИД России заявили, что киевский режим не сможет избежать ответственности за теракт в Старобельском колледже в ЛНР, несмотря на попытки Запада обелить его.