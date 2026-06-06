В ООН непублично признают преступления ВСУ против детей, заявили в МИД РФ Замглавы МИД РФ Алимов: в ООН непублично признают преступления ВСУ против детей

Москва6 июн Вести.В Организации Объединенных Наций непублично признают, что Россия в значительной степени права по поводу преступлений киевского режима против детей. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов.

Дипломат сообщил, что спецпредставитель генерального секретаря ООН по детям и вооруженным конфликтам Ванесса Фрезье ранее в ходе заседания Совета Безопасности рассказала об увиденном при поездке в Россию.

За закрытыми дверями ооновцы более откровенно говорят, признавая значительную долю правды, находящейся на нашей стороне, если не полную правду - в той мере, в которой могут признать сказал Алимов

Он добавил, что российская сторона продолжит диалог со Всемирной организацией по теме преступлений Киева против детей, поскольку, подчеркнул Алимов, такая работа дает свои плоды.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Старобельск и Геническ являются тяжелейшими преступлениями против детей.