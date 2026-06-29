Россия требует от генсека ООН осудить кровавые преступления киевского режима Дипломат Евстигнеева: РФ требует от ООН осудить кровавые преступления Киева

Москва29 июн Вести.Россия требует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша осудить кровавые преступления, осуществляемые киевским режимом. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева.

Дипломат подчеркнула, что игнорирование структурами ООН прицельных атак Киева на мирное население, в том числе детей, является подтверждением проводимой организацией политики двойных стандартов.

Требуем от генсекретаря, секретариата и профильных структур ООН недвусмысленного осуждения этих кровавых преступлений сказала Евстигнеева в ходе Совбеза ООН

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим перешел к террористическим действиям, потому что отступает на поле боя.