Москва4 июн Вести.Генсек ООН Антониу Гутерриш перед уходом со своего поста бездоказательными обвинениями в адрес РФ по украинскому конфликту решил добить авторитет Всемирной организации, который уже изрядно пошатнулся. Так считает официальный представителя МИД России Мария Захарова.

Российский дипломат прокомментировала опубликованный в мае Секретариатом ООН доклад Гутерриша. В нем генсек организации впервые добавил Россию в черный список стран, обвинив российских военнослужащих якобы к причастности к случаям сексуального насилия на Украине в отношении гражданских и военнопленных.

Ситуация вокруг выводов в новом докладе генсекретаря ООН по секснасилию складывается действительно вопиющая. Такое ощущение, что Гутерриш решил под конец своего пребывания в этой должности "добить" авторитет ООН, который его усилиями за годы и так изрядно пошатнулся заявила Захарова, выступая на ПМЭФ

Она назвала обвинения Гутерриша политически мотивированными и не имеющими под собой доказательной базы. По словам Марии Захаровой, в Секретариате ООН сформировалась практика вынесения предвзятых оценок в отношении России. По мнению официального представителя МИД РФ, выводы в Секретариате ООН формируются в отношении России заранее, а факты подгоняются под тот политический нарратив, который задается в столицах ряда западных стран.

Дипломат отметила, что новый доклад с голословными обвинениями в адрес России требует осуждения. К тому же такими темпами Всемирная организация скоро растеряет все остатки доверия со стороны мировых государств.

Ранее Захарова уже предлагала Гутерришу поработать в НАТО.