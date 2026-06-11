МИД России оспорит обвинения в якобы сексуальном насилии в зоне СВО МИД России оспорит обвинения в якобы сексуальном насилии в зоне СВО

Москва11 июн Вести.Россия намерена потребовать от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша отозвать решение о включении страны в так называемый черный список по обвинениям в сексуальном насилии в условиях конфликта. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.

Поводом для претензий стал опубликованный секретариатом ООН доклад о сексуальном насилии в условиях вооруженных конфликтов, в котором Россия впервые была включена в соответствующий список. В документе содержатся обвинения в причастности российских военнослужащих к случаям сексуального насилия в отношении военнопленных и гражданских лиц на территории Украины.

Будем поддерживать диалог с генсекретарем для доведения наших озабоченностей и будем требовать от него отозвать это решение сказал Александр Алимов

По его словам, российская сторона считает эти обвинения необоснованными и основанными на непроверенной информации, поступающей от Киева. Он подчеркнул, что Москве не были представлены конкретные материалы, подтверждающие подобные обвинения.

Вместе с тем дипломат сомневается в том, что Гутерриш изменит свою позицию, и заявил о намерении добиваться пересмотра решения уже при его преемнике.

Неделю назад, комментируя эту тему, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что Гутерриш решил под конец своего пребывания в этой должности "добить" авторитет ООН, который его усилиями за годы и так изрядно пошатнулся. По ее словам, выводы в Секретариате ООН формируются в отношении России заранее, а факты подгоняются под тот политический нарратив, который задается в столицах ряда западных стран.