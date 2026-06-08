Москва8 июнВести.Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш занимает позицию, которая соответствует интересам западных стран, в том числе в вопросе конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Соответствующее заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на пресс-конференции.
К сожалению, нынешний генеральный секретарь ООН, которого я очень хорошо и давно знаю, который много работал в системе ООН, не соответствует этим требованиям, откровенно подыгрывает Западу, в том числе в украинском вопросесказал Сергей Лавров
На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Гутерриш перед уходом со своего поста решил добить авторитет ООН, который уже изрядно пошатнулся. Дело в том, что в мае генсек организации обвинил российских военнослужащих к причастности к случаям сексуального насилия на Украине в отношении гражданских и военнопленных.
Российский МИД считает, что выводы в секретариате ООН формируются в отношении России заранее, а факты подгоняются под тот политический нарратив, который задается в столицах ряда западных стран.