Лавров обвинил генсека ООН в подыгрывании западным странам Лавров: нынешний генсек ООН подыгрывает Западу, в том числе по Украине

Москва8 июн Вести.Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш занимает позицию, которая соответствует интересам западных стран, в том числе в вопросе конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Соответствующее заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на пресс-конференции.

К сожалению, нынешний генеральный секретарь ООН, которого я очень хорошо и давно знаю, который много работал в системе ООН, не соответствует этим требованиям, откровенно подыгрывает Западу, в том числе в украинском вопросе сказал Сергей Лавров

На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Гутерриш перед уходом со своего поста решил добить авторитет ООН, который уже изрядно пошатнулся. Дело в том, что в мае генсек организации обвинил российских военнослужащих к причастности к случаям сексуального насилия на Украине в отношении гражданских и военнопленных.

Российский МИД считает, что выводы в секретариате ООН формируются в отношении России заранее, а факты подгоняются под тот политический нарратив, который задается в столицах ряда западных стран.