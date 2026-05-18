Москва18 маяВести.Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал высокого представителя генсекретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Моратиноса отреагировать на ситуацию, связанную с гонениями на каноническую православную церковь на Украине (УПЦ).
Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи в Москве.
К главе Альянса цивилизаций обращен настоятельный призыв отреагировать на ситуацию, связанную с гонениями на каноническую православную церковь на Украине. Выражена надежда, что АЦ под руководством М. Моратиноса внесет вклад в нейтрализацию острых вызовов современности, характеризующихся дефицитом доверия и усилением фрагментации в условиях нарастания международной напряженностиговорится в сообщении министерства
Ранее Лавров заявил, что европейские радикалы и неонацисты мешают урегулированию конфликта на Украине.