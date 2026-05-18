МИД: Лавров призвал представителя генсека ООН отреагировать на гонения на УПЦ

Москва18 мая Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал высокого представителя генсекретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Моратиноса отреагировать на ситуацию, связанную с гонениями на каноническую православную церковь на Украине (УПЦ).

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи в Москве.

К главе Альянса цивилизаций обращен настоятельный призыв отреагировать на ситуацию, связанную с гонениями на каноническую православную церковь на Украине. Выражена надежда, что АЦ под руководством М. Моратиноса внесет вклад в нейтрализацию острых вызовов современности, характеризующихся дефицитом доверия и усилением фрагментации в условиях нарастания международной напряженности говорится в сообщении министерства

Ранее Лавров заявил, что европейские радикалы и неонацисты мешают урегулированию конфликта на Украине.