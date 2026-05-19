В ООН подтвердили получение письма Лаврова с вопросами по инсценировке в Буче

Москва19 мая Вести.Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик на брифинге 19 мая подтвердил, что всемирная организация получила письмо от министра иностранных дел России Сергея Лаврова с вопросами о событиях в украинской Буче в 2022 году.

Дюжаррик отметил, что ответ российскому ведомству в настоящее время составляется, но еще не отправлен.

Письмо было получено, и ответ составляется сказал он

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности сообщил, что Лавров направил генсекретарю организации Антониу Гутерришу послание с 12 пунктами по поводу провокации в Буче.

Россия неоднократно требовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека предоставить доказательства причастности Москвы к событиям в Буче, но запросы остались без ответа. Москва считает произошедшее преднамеренной фальсификацией, использованной для срыва мирных переговоров в 2022 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что представители ООН в кулуарах признавались в замалчивании расследования, понимая его провокационный характер.