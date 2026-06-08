Москва8 июн Вести.Новый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) должен быть нейтральным, независимым и преданным Уставу ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с кандидатом на пост генсека ООН, экс-президентом Чили Мишель Бачелет.

Я хотел бы подтвердить нашу полную поддержку необходимости того, чтобы генеральный секретарь был нейтральным, независимым и преданным Уставу во всей его полноте... Это ключевой момент. Мы должны быть уверены, что на этот раз генеральный секретарь действительно будет другим сказал он

Полномочия Антониу Гутерреша на посту генсека ООН истекают 31 декабря.

Ранее в российском МИДе выразили надежду, что новый генсекретарь организации сделает выводы из ошибок предшественника. По словам Лаврова, Гутерриш "откровенно подыгрывает Западу", в том числе в вопросе конфликта на Украине.