В МИД РФ выразили надежду на нового генсека ООН Захарова: надеемся, что новый генсек ООН учтет ошибки Гутерриша

Москва4 июн Вести.Россия надеется, что новый генсекретарь ООН сделает выводы из ошибок предшественника Антонио Гутерриша. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

При этом Москва продолжает поддерживать диалог с нынешним главой ООН, добавила она.

Но реалистично говоря, Гутерриш уже фактически "на выходе" из своего кабинета, до конца года в ООН должен появиться новый генсекретарь. Хочется надеяться, что он сделает выводы из ошибок предшественника сказала Захарова

Позиция России по ряду вопросов отнюдь не приятна ооновцам, заметила представитель МИД.

Ранее кандидат на пост генерального секретаря ООН Ребека Гринспан заявила, что готова работать с Россией в случае избрания.