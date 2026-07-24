Москва24 июлВести.От передовой на Украине необходимо отвести спутники Starlink, чтобы люди не умирали. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Так она прокомментировала высказывание американского бизнесмена Илона Маска о том, как его раздражают дипломаты, которые "едят ужины из семи блюд в фешенебельных местах, пока люди умирают на передовой и которые разглагольствуют о том, что Россия должна отвести войска".
Захарова предложила следующее:
Хочется развить мысль и предложить отвести "Старлинк". Чтобы люди не умиралиговорится в публикации дипломата
Кстати, год назад Илон Маск откровенно заявил, что никогда не отключит свои терминалы на Украине, несмотря на то, что не согласен с политикой киевского режима.
По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Россия уже принимает меры, необходимые для противодействия использованию боевиками ВСУ системы спутниковой связи Starlink в зоне проведения спецоперации. Речь идет в том числе о средствах радиоэлектронной борьбы, которые способны подавлять сигналы спутниковой системы.