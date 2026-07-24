Захарова: спутники Starlink нужно отвести от передовой на Украине

Захарова призвала Маска отключить Starlink на Украине Захарова: спутники Starlink нужно отвести от передовой на Украине

Москва24 июл Вести.От передовой на Украине необходимо отвести спутники Starlink, чтобы люди не умирали. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала высказывание американского бизнесмена Илона Маска о том, как его раздражают дипломаты, которые "едят ужины из семи блюд в фешенебельных местах, пока люди умирают на передовой и которые разглагольствуют о том, что Россия должна отвести войска".

Захарова предложила следующее:

Хочется развить мысль и предложить отвести "Старлинк". Чтобы люди не умирали говорится в публикации дипломата

Кстати, год назад Илон Маск откровенно заявил, что никогда не отключит свои терминалы на Украине, несмотря на то, что не согласен с политикой киевского режима.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Россия уже принимает меры, необходимые для противодействия использованию боевиками ВСУ системы спутниковой связи Starlink в зоне проведения спецоперации. Речь идет в том числе о средствах радиоэлектронной борьбы, которые способны подавлять сигналы спутниковой системы.