В России разработали комплекс для глушения спутников Starlink

В России начали глушить Starlink В России разработали комплекс для глушения спутников Starlink

Москва16 июн Вести.Российские инженеры создали комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Волна Купол Гарант" для подавления спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает Telegram-канал "Военный осведомитель".

В публикации говорится, что новейший РЭБ-комплекс состоит из нескольких прицепов, на которых установлены спутниковые тарелки под радиопрозрачным колпаком. Внутри каждого прицепа — две тарелки, которые также можно установить на землю.

Комплекс… излучает мощные помехи на конкретный спутник Starlink, прерывая его связь с терминалами на земле говорится в записи

Уточняется, что система обеспечивает защиту примерно 20 кв. км.

Ранее сообщалось, что концерн "Калашников" завершил отгрузку новой партии автоматов АК-12, которые были усовершенствованы на основе опыта, полученного в ходе специальной военной операции.