Москва19 июн Вести.Продвижение российских подразделений в зоне проведения спецоперации стало успешнее из-за того, что военным руководством была поставлена задача по уничтожению оборудования комплексов спутниковой связи Starlink. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Для эффективной борьбы со Starlink был разработан новый комплекс радиоэлектронной борьбы, который позволяет обрывать связь со спутниками, отметил он.

Самое главное, почему получается в последнее время более-менее, я не скажу быстрое, но какое-то продвижение. Стали работать по Starlink, поставили задачи выбивать Starlink. Появилась у нас новая станция. Станция – четыре машины, восемь антенн, по две антенны на каждую, радиопрозрачным куполом прикрыто, дизеля. Работают четко именно по спутникам, глушат мощно. То есть создается купол 20 на 20 [километров]. И этот купол обрубает связь, в результате нет возможности поддерживать украинцам связь рассказал Кнутов

Ранее сообщалось, что российские инженеры создали комплекс радиоэлектронной борьбы "Волна Купол Гарант" для подавления спутниковой связи Starlink.