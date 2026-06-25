Эксперт озвучил предложение по способу защиты России от атак дронов ВСУ Эксперт Кнутов рассказал, как Россия может защититься от атак дронов ВСУ

Москва25 июн Вести.В России нужно создавать противодроновые войска противовоздушной обороны (ПВО) для защиты от атак украинских БПЛА, летящих вглубь страны. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью ИС "Вести".

Надо срочно создавать противодроновую ПВО. Где ее создавать? В войсках ПВО, либо в войсках беспилотных систем. Но я бы все-таки создал как подрод в войсках противовоздушной обороны и замкнул бы в том числе на местные органы власти считает эксперт

Он также предложил использовать электромагнитные пушки для уничтожения дронов в регионах России. Кроме того, Кнутов обратил внимание на необходимость защиты объектов критической инфраструктуры с помощью специальных противодроновых сеток.

Показывают кадры с Ближнего Востока, там поставили вышки, натянули металлические сети, отдельные какие-то секции, каждую секцию прикрыли, в результате завод прикрыт 10-15 секциями. Мангалы, по-простому говоря… Более того, мы говорим об электроподстанциях, по которым тоже противник начинает работать. Где-то полтора года назад я видел, как Украина поступила. Они взяли большие блоки, которыми у нас иногда дорогу перекрывают, сложили вдоль стен, а сверху сетку натянули. И таким образом подстанция превратилась в достаточно защищенный объект, который можно уничтожить уже не "Геранью", а только ракетой "Кинжал", "Искандер" рассказал военный эксперт

По его мнению, изменения должны коснуться и условий страхования подобных объектов. Страховщики не должны защищать критически важные объекты, которые не подготовили защиту.