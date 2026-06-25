Москва25 июнВести.В России нужно создавать противодроновые войска противовоздушной обороны (ПВО) для защиты от атак украинских БПЛА, летящих вглубь страны. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью ИС "Вести".
Надо срочно создавать противодроновую ПВО. Где ее создавать? В войсках ПВО, либо в войсках беспилотных систем. Но я бы все-таки создал как подрод в войсках противовоздушной обороны и замкнул бы в том числе на местные органы властисчитает эксперт
Он также предложил использовать электромагнитные пушки для уничтожения дронов в регионах России. Кроме того, Кнутов обратил внимание на необходимость защиты объектов критической инфраструктуры с помощью специальных противодроновых сеток.
Показывают кадры с Ближнего Востока, там поставили вышки, натянули металлические сети, отдельные какие-то секции, каждую секцию прикрыли, в результате завод прикрыт 10-15 секциями. Мангалы, по-простому говоря… Более того, мы говорим об электроподстанциях, по которым тоже противник начинает работать. Где-то полтора года назад я видел, как Украина поступила. Они взяли большие блоки, которыми у нас иногда дорогу перекрывают, сложили вдоль стен, а сверху сетку натянули. И таким образом подстанция превратилась в достаточно защищенный объект, который можно уничтожить уже не "Геранью", а только ракетой "Кинжал", "Искандер"рассказал военный эксперт
По его мнению, изменения должны коснуться и условий страхования подобных объектов. Страховщики не должны защищать критически важные объекты, которые не подготовили защиту.