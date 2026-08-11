Москва11 авг Вести.Украина наращивает атаки беспилотников по территории России. Атаки становятся массированными, а беспилотники все более модернизированными. В беседе с МК.RU военный эксперт Василий Колташов раскрыл механизм современных беспилотных атак и рассказал, как им противостоять.

В беспилотной тактике ВСУ видны сразу два фактора. Во-первых, противник сделал ставку на массированность: вместо точечных ударов идет волновой налет, чтобы перегрузить нашу ПВО. Во-вторых, западные технологии позволили серьезно модернизировать беспилотники: увеличилась дальность, улучшилась навигация, дроны научились обходить системы радиоэлектронной борьбы на низких высотах пояснил Колташов

По мнению военного эксперта, именно поэтому мы видим атаки не только у границы, но и в Поволжье, на Урале, в Сибири — за 2000 километров от линии фронта. Но Колташов не считает все это катастрофой, поскольку и от таких вызовов есть эффективные способы защиты, и они уже применяются. Количество сбитых украинских дронов от 400 до 500 за сутки - это, по мнению эксперта, серьезный показатель.

Но защита должна быть комплексной: это и усиление группировки войск ПВО в тыловых регионах, и наращивание систем радиоэлектронной борьбы, и, конечно, работа по площадкам подготовки и запуска беспилотников. Кроме того, крайне важно, чтобы на местах не паниковали: соблюдали рекомендации властей, не снимали на смартфоны работу ПВО и оперативно сообщали экстренным службам о найденных обломках. От дисциплины граждан тоже зависит безопасность считает Василий Колташов

При этом сам факт ударов по гражданским объектам и гибели мирных жителей эксперт назвал классической тактикой террора, цель которой очевидна: посеять страх и хаос в глубоком тылу. Но Колташов считает, что это лишь укрепляет решимость граждан и властей отвечать противнику жестко, чтобы у него не оставалось иллюзий относительно безнаказанности.