Мирошник объяснил основную сложность при уничтожении роя дронов Мирошник: главная проблема не продвинутость дронов ВСУ, а их число

Москва20 июл Вести.Большое количество одновременно летящих беспилотников является основной сложностью в том, чтобы их сбивать в воздухе. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он отметил, что нет ничего сверхъестественного в дронах, используемых Вооруженными силами Украины.

Да, их огромное количество, которое профинансировали западники. Они поставляют дроны с искусственным интеллектом, с дальней зоной нанесения ударов и допвозможностями на преодоление длинных расстояний пояснил Родион Мирошник

Сбить такие беспилотники - не проблема для российских войск ПВО.

Большой проблемы в их сбитии нет, есть главная проблема — их огромное количество. Представьте, что такое четыреста дронов. Понятно, что это беспилотники дальнобойные, как правило, у них крылья достаточно большие, то есть крупные беспилотники. И если они одномоментно будут над головой, то это все небо, закрытое дронами, которые летят в одну заданную точку. И здесь уже идет война экономик указал дипломат

По мнению Андрея Клинцевича, главы Центра изучения военных и политических конфликтов, только за июнь в глубь страны было направлено более 7,5 тысячи вражеских БПЛА, из них более 60% летело на Москву. Ежедневно в сторону столицы направляется от 400 до 1000 дронов. Даже в военной литературе показатель сбития в 70% считается достойным уровнем. В Москве отражается более 99% вражеских атак.

От точечных ударов враг перешел к стратегии постоянного давления. Однако, отметил Андрей Клинцевич, это не операция одной Украины. Организационную, технологическую и тактическую поддержку обеспечивает весь западный блок.