Военкор Коц заявил, что ПВО Москвы ежедневно сталкивается с давлением ВСУ Военкор Коц: системы ПВО Москвы ежедневно сталкиваются с вызовами ВСУ

Москва29 июн Вести.Средства ПВО Москвы каждый день сталкиваются с вызовами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, которые приводит KP.RU, заявления о том, что в последние месяцы система ПВО столицы якобы себя дискредитировала, не соответствуют действительности и исходят от некомпетентных людей.

В июне расчеты ПВО отражают по столице массированные налеты почти ежедневно. В сторону Москвы идет от 400 до 1000 беспилотников зараз отмечается в публикации

Военкор подчеркнул, что украинские беспилотники уничтожаются на всем их маршруте к Москве, а начинается линия защиты под Белгородом, Курском, Сватовом, Донецком, Тулой и Орлом. Кроме того, Коц заявил об изменении тактики в рядах ВСУ. Сегодня главной чертой украинских обстрелов является массовость, которая настроена на перегрузку систем ПВО, логистики и связи.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 29 июня дежурные средства ПВО сбили 209 дронов ВСУ над российскими территориями.