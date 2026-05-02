Коц рассказал о попытках Киева "зондировать" ПВО Москвы перед 9 мая Коц: Украина зондирует ПВО Москвы перед Днем Победы

Москва2 мая Вести.Киевский режим прощупывает почву для дальнейших провокаций в преддверии Дня Победы на московском направлении. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, в ночь на 2 мая и в течение всей субботы Киев проводит серию беспилотных ударов по московскому направлению. Дроны фиксировались над Тульской, Ленинградской и Ростовской областями.

До Дня Победы — семь дней. И нынешняя активность читается однозначно: противник прощупывает эшелоны ПВО, ищет бреши в системе, тестирует реакцию расчетов. Методика известная — сначала разведка боем серийными БПЛА, потом — попытка прорыва в значимую дату… Это зондирование перед большим ударом. написал он

Коц добавил, что целью противника являются не столько разрушения, сколько паника и медийная "картинка": любая задержка парада или дым в кадре — победа для украинской пропаганды.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на подлете к Москве сбили девятый беспилотный летательный аппарат за субботу, 2 мая.