Киев ночной атакой на РФ хотел испортить День ВДВ, заявил Колесник Депутат Колесник: Украина ночной атакой на Россию хотела испортить День ВДВ

Москва2 авг Вести.Украина, совершив в ночь на 2 августа одну из самых крупных беспилотных атак на российские регионы, хотела испортить празднование Дня Воздушно-десантных войск, считает депутат ГД Андрей Колесник.

МО РФ ранее информировало, что в ночь на воскресенье ПВО сбила 635 украинских дронов над российской территорией. Колесник в беседе с Лентой.ru указал, что Киев совершал и более массированную атаку, применив более тысячи дронов.

А сегодня, я так думаю, они нам в День Воздушно-десантных войск хотели изгадить праздник, но не получилось, ПВО это дело пресекла сказал депутат

Он напомнил, что вследствие совершенных ВС РФ ударов по украинским портам, складам боеприпасов и местам сборки и хранения дронов ВСУ понесли серьезные потери.

По мнению Колесника, атака ВСУ на российские регионы может входить в 40-дневный план Владимира Зеленского против РФ. Депутат также считает, что в соответствии с этим планом террористические атаки должны перейти в завершающую стадию.