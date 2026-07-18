Москва18 июл Вести.Массовые атаки украинских дронов на Москву направлены на то, чтобы сломать у россиян волю к сопротивлению, создать ощущение уязвимости и посеять панику. Об этом заявил автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, ни одна система ПВО в мире не сталкивается с такой задачей, которую сейчас решает российская. При этом за атаками украинских БПЛА стоит коллективный Запад, добавил журналист.

За каждой атакой стоит прямая помощь ЕС и США. Starlink обеспечивает связь и координацию беспилотников при ударах по российскому тылу. Западная военная и гражданская инфраструктура работает на эти атаки в режиме реального времени. Спутники, боевой ИИ, Palantir, военные заводы Европы. То, что летит на Москву, есть фактическое давление всего коллективного Запада. И цель этих атак не военная отметил Андрей Медведев

Журналист, ссылаясь на доктрины НАТО, объяснил, что Запад пытается оказать психологическое давление на жителей российской столицы и на граждан всей страны. Андрей Медведев подчеркнул, что Москва для противника – это "символ и фетиш".

Массированные удары дронами по Москве - прежде всего психологическая когнитивная операция через военные атаки. Задача не просто пробить ПВО. Задача - создать ощущение уязвимости, в том числе через панику в соцсетях, через заголовки в западных СМИ. "Москва под ударом", "Путин не контролирует ситуацию", "Россия на пороге поражения". Каждый долетевший дрон прежде всего информационный успех, тревожное видео с московским небом и дронами есть контент для глобальной аудитории. "Ааааа, русская империя проигрывает вильной Украине". Угу подчеркнул Медведев

Журналист напомнил, что Москва отбивает 99% беспилотных атак. Хорошим показателем работы ПВО во всем мире считается 70%. Андрей Медведев добавил, что столица строит принципиально новую систему защиты неба, аналогов которой в мире сейчас нет.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за неделю на Москву были направлены более 1890 украинских беспилотников. Большую часть БПЛА силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах.