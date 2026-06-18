Москва18 июнВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский доказывает европейцам, что не зря получил их поддержку на саммите G7. Так автор ИС "Вести" Ольга Скабеева прокомментировала масштабную атаку украинских дронов на Москву в своем Telegram-канале.
Дроновой атакой по Москве Зеленский доказывает европейцам, что они не зря поддержали его на саммите G7написала Скабеева
С начала суток 18 июня российские военные уничтожили около 194 вражеских БПЛА на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Атаке дронов подверглись и другие регионы РФ. Ранее в Минобороны заявили, что средства ПВО сбили более 550 беспилотников.
После саммита G7 издание Le Parisien со ссылкой на источники cообщило, что несколько европейских стран, входящих в "Большую семерку", при поддержке США планируют развернуть на территории Украины сборку баллистических ракет.