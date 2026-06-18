Скабеева: атаками дронов на Москву Зеленский отчитывается Европе за поддержку

Скабеева объяснила, зачем Зеленский направляет к Москве сотни дронов Скабеева: атаками дронов на Москву Зеленский отчитывается Европе за поддержку

Москва18 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский доказывает европейцам, что не зря получил их поддержку на саммите G7. Так автор ИС "Вести" Ольга Скабеева прокомментировала масштабную атаку украинских дронов на Москву в своем Telegram-канале.

Дроновой атакой по Москве Зеленский доказывает европейцам, что они не зря поддержали его на саммите G7 написала Скабеева

С начала суток 18 июня российские военные уничтожили около 194 вражеских БПЛА на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Атаке дронов подверглись и другие регионы РФ. Ранее в Минобороны заявили, что средства ПВО сбили более 550 беспилотников.

После саммита G7 издание Le Parisien со ссылкой на источники cообщило, что несколько европейских стран, входящих в "Большую семерку", при поддержке США планируют развернуть на территории Украины сборку баллистических ракет.