Москва16 июнВести.Атака украинских дронов на Москву стала спонтанным ответом на вчерашние удары ВС РФ по объектам на территории противника. Это в чистом виде информационная война и психологическая операция. Такую оценку массовой атаке украинских БПЛА на российскую столицу дал автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере MAX.
Журналист отметил, что наращивание усилий противника не стало неожиданностью для руководства города.
Атаки на Москву в данном случае для врага - это прежде всего пиар, в чистом виде инфовойна и психологические операции. Это было понятно и руководству города. И другим ответственным руководителям. Поэтому атаки и отбиваютнаписал Андрей Медведев
Он высоко оценил работу ПВО, добавив, что Москва и регион оказались готовы к такому количеству вражеских беспилотников.
Так или иначе, думать, что враг угомонится, не стоит. У него попасть куда-то по Москве - это прямо фетиш. Каждый факт попадания сопровождается радостными визгами во всех укромедиа. И понятно также, что налет был спонтанным ответом на вчерашние удачные удары по объектам украинской оборонки. В том числе по фабрике БПЛА на студии Довженко в Киевеотметил журналист
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один из украинских беспилотников повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).