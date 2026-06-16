Названы возможные причины масштабной атаки украинских дронов на Москву Журналист Медведев объяснил, почему Киев предпринял атаку дронов на Москву

Москва16 июн Вести.Атака украинских дронов на Москву стала спонтанным ответом на вчерашние удары ВС РФ по объектам на территории противника. Это в чистом виде информационная война и психологическая операция. Такую оценку массовой атаке украинских БПЛА на российскую столицу дал автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере MAX.

Журналист отметил, что наращивание усилий противника не стало неожиданностью для руководства города.

Атаки на Москву в данном случае для врага - это прежде всего пиар, в чистом виде инфовойна и психологические операции. Это было понятно и руководству города. И другим ответственным руководителям. Поэтому атаки и отбивают написал Андрей Медведев

Он высоко оценил работу ПВО, добавив, что Москва и регион оказались готовы к такому количеству вражеских беспилотников.

Так или иначе, думать, что враг угомонится, не стоит. У него попасть куда-то по Москве - это прямо фетиш. Каждый факт попадания сопровождается радостными визгами во всех укромедиа. И понятно также, что налет был спонтанным ответом на вчерашние удачные удары по объектам украинской оборонки. В том числе по фабрике БПЛА на студии Довженко в Киеве отметил журналист

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один из украинских беспилотников повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).