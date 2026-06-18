Масштабная атака дронов на Москву неслучайно произошла после саммита G7 Найдена связь между саммитом G7 и масштабной атакой дронов на Москву

Москва18 июн Вести.Очередная масштабная атака дронов ВСУ на Москву неслучайно произошла после саммита G7 и заявлений украинских политиков о том, что "Украина побеждает". Об этом автор ИС "Вести" Андрей Медведев написал в своем канале в мессенджере MAX.

Журналист уверен, что так киевский режим держит отчет перед Западом и собственным населением.

Еще одна масштабная атака на Москву совершенно неслучайно произошла аккурат после саммита G7 и после заявлений украинских политиков о том, что "Украина побеждает". … В этом смысле атаки на столицу это безусловно все в одном флаконе: и фетиш (мы атакуем САМУ МОСКВУ!), и отчет перед Западом, и отчет перед украинским населением, и операция PsyOps. Сейчас по всему украинскому сегменту сети разгоняются кадры попаданий по объектам в Москве заявил Андрей Медведев

Журналист высоко оценил работу ПВО, при которой залп из сотни дронов был отбит, а попадания по целям в столице остались единичными. Андрей Медведев выразил уверенность, что атаки по Москве и другим регионам России продолжатся, так как для Запада "пульнуть по Москве – это фетиш и радость".

Ранее в Минобороны РФ объявили, что за прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили порядка 190 дронов, летевших на российскую столицу.