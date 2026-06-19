Назван возможный следующий шаг ВСУ после атак беспилотников на Москву Появился прогноз о следующем шаге ВСУ после массовых атак БПЛА

Москва19 июн Вести.После массовых атак беспилотников на Москву украинское руководство постарается максимально ускорить выпуск баллистики, чтобы вновь нанести удары, а также, вероятно, предпримет наземную атаку на объекты топливно-энергетического комплекса. Такой прогноз дал автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере MAX.

Журналист уверен, что сейчас противник находится "на кураже" из-за медиаэффекта атак на российскую столицу и будет копить ракеты и дроны, чтобы снова наносить удары.

Скорее всего также, [атаки пройдут] в несколько накатов, частично разгружая наше ПВО. И заодно, они будут стараться максимально ускорить процесс выпуска баллистики, чтобы хотя бы одной ракетой куда-то, да попасть. …. При этом, думается, что где-то враг все равно пойдет в накат по земле. Просто ради пиара перед белым барином. Но основное - это выцеливание наших малозащищенных объектов ТЭК, если таковые имеются полагает Андрей Медведев

При этом журналист указал на сложности с живой силой у ВСУ, подчеркнув, что для решения этой проблемы Киев планирует привлекать наемников.

Ранее в Кремле сообщили, что российский лидер Владимир Путин регулярно получает все оперативные сводки об атаках дронов ВСУ на Москву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Путин получает соответствующие данные по несколько раз в день, "в любое время дня и ночи".