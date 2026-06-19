Москва19 июнВести.Российский лидер Владимир Путин регулярно получает все оперативные сводки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов ВСУ на Москву.
Песков уточнил, что президент РФ получает соответствующие данные по несколько раз в день, "в любое время дня и ночи".
Пресс-секретарь подчеркнул, что российская система ПВО сработала хорошо в ходе отражения атаки украинской армии на столицу.
Действительно, дроновые атаки продолжаются. Принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий. Высокие показатели работы систем ПВО, несмотря ни на чтоподчеркнул Песков в разговоре с журналистами
Ранее сообщалось, что попытка атаки БПЛА на Москву 18 июня стала самой масштабной за последние несколько лет.