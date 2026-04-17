Москва17 апрВести.Президент России Владимир Путин получает полную информацию по повестке дня, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля прокомментировал недавние видеообращения ряда блогеров, в которых высказывались предположения, что Путину не докладывают о происходящем в стране.
Нет, это не таксказал Песков
Он добавил, что в полномочия президента входит самый широкий круг вопросов, которые находятся на повестке дня.
15 апреля блогер и телеведущая Виктория Боня записала 18-минутное обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором выразила беспокойство в связи с действиями властей. Вместе с тем блогер предложила создать платформу, на которой россияне смогут напрямую писать обращения главе государства.
Песков, комментируя видеообращение, отметил, что затронутые Боней темы "резонансные", и по многим из них уже ведется работа.