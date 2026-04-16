В Кремле отреагировали на обращение Виктории Бони к Путину

Москва16 апр Вести.Обращение блогера и телеведущей Виктории Бони к президенту РФ Владимиру Путину видели в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне блогер и телеведущая Виктория Боня записала 18-минутное обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором выразила беспокойство в связи с действиями властей. В частности, в одной из соцсетей блогер раскритиковала ограничения в отношении мессенджеров, реакцию чиновников на наводнение в Дагестане, выбросы нефтепродуктов в Анапе.

Безусловно, мы видели. Оно достаточно популярное, действительно очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так сказал он

По словам Пескова, по многим темам, затронутым блогером в обращении, уже ведется работа.

Справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, это все не оставлено без внимания отметил представитель Кремля

Он отметил, что затронутые Боней темы "резонансные".