Зюганов заявил, что был поражен обращением Виктории Бони из Монако Зюганов: меня поразило обращение Виктории Бони из Монако

Москва22 апр Вести.18-минутное обращение блогера Виктории Бони к российскому президенту Владимиру Путину поразило главу КПРФ Геннадия Зюганова. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

Боня, находясь в Монако, обратила внимания на те проблемы, на которые позже отреагировали в Госдуме, подчеркнул Зюганов.

Меня, знаете, что поразило? Виктория Боня из Монако, она там живет. Но она из Монако увидела, что нельзя так со скотиной обращаться, как в Новосибирской области; нельзя, чтобы пятно под Анапой плавало. Мы должны были немедленно помочь Дагестану. Почему она из Монако увидела, тут же отреагировали-то в Думе? Об этом … сто раз говорили в Думе. На стол положили и план, и программу, и [про] регулирование цен, и [про] многодетную семью. Все у них есть. И я отправил это и Президенту, и всем членам Совбеза рассказал Зюганов

Ранее блогер Виктория Боня, в частности, раскритиковала ограничения в отношении мессенджеров, реакцию чиновников на наводнение в Дагестане, выбросы нефтепродуктов в Анапе, изъятие скота в Новосибирской области.

Позднее Владимир Соловьёв заявил, что готов пригласить в эфир Викторию Боню, чтобы обсудить ситуацию. Соловьёв выразил уверенность, что блогера использовали.