Соловьёв рассказал о своей реакции на обращение Бони Соловьёв объяснил свою реакцию на обращение Бони к Путину

Москва28 апр Вести.Владимир Соловьёв в эксклюзивном интервью с блогером Викторией Боней для ИС "Вести" объяснил свою реакцию на ее обращение к президенту России Владимиру Путину.

По словам Соловьёва, его реакция была эмоциональной.

Вы абсолютно правы, конечно, я был слишком эмоционален. Почему я так говорил? Конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам, которые были сказаны в прямом эфире. При этом довольно странно меня записывать в главные мизогины страны, потому что ко мне на эфиры приходит большое количество женщин, к которым я всегда отношусь с гигантским уважением заявил он

По мнению Соловьёва, к Боне с большим негодованием отнеслись в ее окружении.

Если говорить, в частности о вашей судьбе, вы гораздо больше пострадали от ненависти тех, которые сегодня делают вид, что они ваши друзья, чем, скажем, от моих слов. Не будем вдаваться и не будем упоминать их имена, так как они очень хотят хоть на чем-то заработать публичности добавил Соловьёв

Ранее Боня заявила, что оскорбления, которые были сделаны в ее адрес, незаслуженные.