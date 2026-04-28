Боня назвала незаслуженными оскорбления в ее адрес со стороны Соловьёва

Виктория Боня: оскорбления Соловьёва в мой адрес незаслуженные Боня назвала незаслуженными оскорбления в ее адрес со стороны Соловьёва

Москва28 апр Вести.Оскорбления, которые были сделаны в адрес блогера и телеведущей Виктории Бони со стороны телеведущего Владимира Соловьева, незаслуженные. Такое мнение в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразила Боня.

Она обратила внимание, что в ее адрес были обвинения в использовании ИИ для написания обращения к президенту России Владимиру Путину, и проплаченную Западом речь.

Конечно же, оскорбления, которые пошли в мой адрес, я считаю вообще незаслуженными сказала Боня

Владимир Соловьёв проводит 28 апреля прямой эфир с участием блогера и телеведущей Виктории Бони.