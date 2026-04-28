Москва28 апрВести.Блогер и телеведущая Виктория Боня поблагодарила Владимира Соловьёва за принесенные ей извинения.
Во‑первых, я хочу сказать: благодарю за то, что вы извинились, я этому радасказала она в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести"
Поводом для конфликта стало видеообращение Бони к президенту России Владимиру Путину, в котором она заявила, что выступает от лица россиян, недовольных действиями властей, и затронула пять проблемных тем.
После Соловьёв предложил признать Боню иностранным агентом. Он сообщил, что направил запрос о правовой оценке деятельности блогера главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
Сама Боня назвала незаслуженными оскорбления в ее адрес со стороны Соловьёва.