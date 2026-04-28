Боня выразила благодарность Соловьёву за принесенные извинения Боня поблагодарила Соловьёва за извинения

Москва28 апр Вести.Блогер и телеведущая Виктория Боня поблагодарила Владимира Соловьёва за принесенные ей извинения.

Во‑первых, я хочу сказать: благодарю за то, что вы извинились, я этому рада сказала она в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести"

Поводом для конфликта стало видеообращение Бони к президенту России Владимиру Путину, в котором она заявила, что выступает от лица россиян, недовольных действиями властей, и затронула пять проблемных тем.

После Соловьёв предложил признать Боню иностранным агентом. Он сообщил, что направил запрос о правовой оценке деятельности блогера главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Сама Боня назвала незаслуженными оскорбления в ее адрес со стороны Соловьёва.